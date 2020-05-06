Tosya PTT şubesi maaş ödemelerinin yoğunluğunu yaşıyor

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde faaliyet gösteren PTT Şubesi yoğun mesai yapıyor.

Yeni tip korona virüs covid-19 salgın hastalığı nedeniyle kışa çalışma ödeneği ve işsizlik maaşı ödemelerinin başlaması sonrasında Tosya PTT Şubesi de maaş ödemeleri devam ediyor. Ödemeler nedeniyle salgın yoğun mesaisi ile çalışan şubeye gelen vatandaşlar, PTT önünde uzun kuyruk oluşturarak sıranın kendisine gelmesini bekliyor. Korona virüs tedbirleri kapsamında maskelerini takan vatandaşlar, sosyal mesafe kurallarına da dikkat ediyorlar. Vatandaşların tek tek içeriye alındığı şubede maskesiz girişe izin verilmezken, vatandaşlar ateşi ölçüldükten sonra işlem yapılacak gişeye yönlendiriliyor. İşlemini tamamlayan vatandaşlar tekrar ateşi ölçüldükten sonra dışarı çıkmasına izin veriliyor.

Korona virüs covid 19 salgın hastalığına karşı halkın sağlığı ve çalışanların sağlığını korumak için tedbirlerin üst düzeye çıkarıldığı Tosya PTT Şubesi sürekli dezenfekte ediliyor.