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Tosya Sapaca köyünde otomobil tarlaya uçtu: 2 yaralı

Kastamonu’nun Tosya ilçesi Sapaca Köyü mevkiinde yoldan çıkan otomobilin tarlaya uçması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesi Sapaca Köyü mevkiinde yoldan çıkan otomobilin tarlaya uçması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametinden Samsun istikametine gitmekte olan ve sürücüsü öğrenilemeyen 34 EU 7381 plakalı otomobil, Tosya'da Sapaca köyü mevkiine geldiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tarlaya yuvarlandı. Meydana gelen kazada otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bölge Trafik ve Jandarma ekipleri, Tosya D-100 karayolunda güvenlik tedbirleri alarak kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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