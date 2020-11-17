İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tosya Sevinçören köyünün su sorunu çözüldü

Kastamonu’nun Tosya ilçesine bağlı Sevinçören köyünün su sorunu çözüldü.

Kastamonu'nun Tosya ilçesine bağlı Sevinçören köyünün su sorunu çözüldü.


Tosya ilçesine 10 kilometre uzaklıkta bulunan Sevinçören köyünün içme suyu sorunun giderilmesi için Tosya Kaymakamlığı tarafından başlatılan çalışma suyun köye getirilmesi ile sona erdi. Tosya Kaymakamlığın 2020 KÖYDES Çalışma Programına aldığı Sevinçören köyünde içme suyu çalışmaları tamamlanarak suyun köye akıtılmasının ardından program düzenlendi. Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin'in de katıldığı programda kurban kesilerek dua edildi. Programın ardından açıklama yapan Kaymakam Deniz Pişkin, “Kaymakamlığımızın 2020 yılı KÖYDES Çalışma Programı kapsamında yaptığımız çalışma sonucu içme suyu sorunundan kurtulan ve memnuniyetlerini kurban keserek dile getiren Sevinçören Köyümüzün mutluluğunu paylaştık” diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.