Tosya Sevinçören köyünün su sorunu çözüldü

Kastamonu'nun Tosya ilçesine bağlı Sevinçören köyünün su sorunu çözüldü.

Tosya ilçesine 10 kilometre uzaklıkta bulunan Sevinçören köyünün içme suyu sorunun giderilmesi için Tosya Kaymakamlığı tarafından başlatılan çalışma suyun köye getirilmesi ile sona erdi. Tosya Kaymakamlığın 2020 KÖYDES Çalışma Programına aldığı Sevinçören köyünde içme suyu çalışmaları tamamlanarak suyun köye akıtılmasının ardından program düzenlendi. Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin'in de katıldığı programda kurban kesilerek dua edildi. Programın ardından açıklama yapan Kaymakam Deniz Pişkin, “Kaymakamlığımızın 2020 yılı KÖYDES Çalışma Programı kapsamında yaptığımız çalışma sonucu içme suyu sorunundan kurtulan ve memnuniyetlerini kurban keserek dile getiren Sevinçören Köyümüzün mutluluğunu paylaştık” diye konuştu.