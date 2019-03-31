Tosya Sosyal Market ihtiyaç sahiplerine hizmet vermeye başladı

Tosya Kaymakamlığı tarafından hayata geçirilen Sosyal Market'in açılışı Kaymakam Deniz Pişkin, Belediye Başkanı Kazım Şahin, AK Parti İlçe Başkanı Metin Ekşi'nin katılımıyla yapıldı. Tosya Belediyesinin tahsis ettiği binada açılan Sosyal Markette Samsun Atakum Belediyesi ve hayırseverlerin gönderdiği kıyafetler ve ayakkabılar ihtiyaç sahibi vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak üzere hazırlandı. Pazartesi ve Perşembe olmak üzere haftada iki gün ihtiyaç sahiplerine hizmet verecek Sosyal Markette çocukların da kıyafet ve ayakkabı ihtiyaçları karşılanabilecek.

Açılışta konuşan Kaymakam Deniz Pişkin, “Sosyal Market projesi aklımızdaydı. Fakat uygulama noktasında gerekli desteği bulma konusunda endişelerim vardı. Cep telefonumu sosyal medyada paylaştıktan sonra Türkiye'nin dört bir tarafından yardım teklifi geldi. Samsun Atakum Belediyesi ve hayırseverler tarafından gönderilen kıyafetlerle Tosya Belediyesinin tahsis ettiği bu binada projemizi uygulamayı planladık. Toplumsal dayanışmanın en güzel örneklerinden birini oluşturan ve ihtiyacı olan vatandaşlarımıza kıyafet-ayakkabı teminini amaçladığımız Tosya Kaymakamlığımıza ait Sosyal Marketin açılışını yaptık. Sosyal Market projemize katkı sunan başta Samsun Atakum Belediyesi olmak üzere, market için eski Fazıl Boyner Öğrenci Yurdunun bulunduğu binayı tahsis ederek yer sorunumuzu çözen Tosya Belediyesine ve Türkiye'nin dört bir yanından şahsıma ulaşarak ilgisini, desteğini ve yardımını esirgemeyen tüm vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Haftanın iki günü açık olacak sosyal marketten yararlanmak isteyen ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız ile bu markete kıyafet desteği sağlamak isteyen hayırseverlerimiz, Tosya Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına başvurabilir” dedi.