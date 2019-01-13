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Tosya trafik kazası: 1 yaralı

Kastamonu’nun Tosya ilçesi D-100 karayolunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesi D-100 karayolunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hafif şekilde yaralandı.



Edinilen bilgilere göre Kargı istikametinden Tosya istikametine seyir halinde olan Z.B. adlı sürücü idaresindeki 34 GE 9849 plakalı otomobil, Tosya-Kargı sınırında kontrolden çıkarak sonucu bariyerlere çarptıktan sonra refüje düştü. Meydana gelen trafik kazasında sürücü, hafif yaralanırken araçta maddi hasar meydana geldi. Hafif yaralı sürücü terdbir amaçlı hastaneye kaldırılırken, Bölge Trafik ekipleri kaza sonrası olay tedbir alarak trafik akışını güvenli şekilde sürmesini sağladı. Kaza hakkında inceleme başlatıldı.

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