Tosya yağlı güreşleri devam ediyor

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde düzenlenen yağlı güreşler kıran kırana devam ediyor.

22. Uluslararası Kültür ve Pirinç Festivali kapsamında düzenlenen yağlı güreşler kıran kırana devam ediyor. Sabahın erken saatlerinden itibaren tribünleri dolduran güreşseverler heyecanla güreşleri beklemeye başladı. Başpehlivanlar er meydanına çıkmasıyla birlikte pür dikkat er meydanına kilitlenen güreşseverler güreşleri takip ediyor. Seyircinin alkışları eşliğinde kol bağlayan pehlivanlar kıran kırana Tosya er meydanında güreş tutuyor.

Bu yıl 22'ncii düzenlenen yağlı güreşlerde 32 baş pehlivan olmak üzere toplam 500 pehlivan kol bağlıyor.