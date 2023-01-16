Tosya Yarenleri 2023 yılı ilk ocağını Kastamonu ilçe belediye başkanlarına yaktı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde faaliyet gösteren Tosya Ahi ve Yaren Dostları Derneği ve Tosya Yaren Meclisi bu hafta Kastamonu ilçe Belediye Başkanları ve Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı ve yönetimini misafir etti.

Yaklaşık 10 yıldır başarılı çalışmaları ile Tosya kültürün farklı bir ivme kazandıran Tosya Ahi ve Yaren Dostları Derneği Tosya Yaren Meclisi üyeleri, bu hafta Yaren ocağını Kastamonu İlçe Belediye Başkanları için yaktı.

Programa Tosya Kaymakamı Suat Hatam, Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, Çatalzeytin Belediye Başkanı Ahmet Demir, Ağlı Belediye Başkanı Şahin Çolak, İhsangazi Belediye Başkanı Hayati Sağlık, Seydiler Belediye Başkanı Mehmet Erdoğan, MHP Kastamonu İl Başkanı Emre Şahin ve parti yönetimi, MHP Tosya İlçe Başkanı Suat Bazlamaçcı ile çok sayıda misafir katıldı.

Yaren Küçük ağası İsmail Bazlamaçcı'nın yaktığı yaren meclisi misafirlerin selamlama töreni ile başladı. Çay ikramının ardından dönem Baş ağası Ferhat Minareci tarafından misafirlere Yaren ve Yarenlik hakkında bilgi verildi. Amaçlarının glnk ve göreneklerini, unutulmaya yüz tutmuş kültürel değerleri genç kuşaklara yaşayarak aktarmak olduğunu belirtti.

Orta oyunları ve folklor gösterileri ve Erol Sevdi'nin icra ettiği canlı müzik sunumları eşliğinde misafirler hoşça vakit geçirdiler. Davetlilerin orta oyunları ile folklor gösterilerine misafirlerde katıldı. Ayrıca yarenler, Tosya Çiftetellisi ve çeşitli folklor oyunları srgilyrk, büyük alkış topladı.

Yemek ikramının ardından Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil İHA muhabirine yaren meclisi ile ilgili değerlendirmede bulundu ‘Tosya Yaren meclisinin ve bizlerin bu gece çok özel misafirleri var. Yaklaşık on yıldır faaliyetlerini sürdüren Tosya Yarenlerine biz belediye olarak her zaman desteğimizi verdik ve vermeye de devam edeceğiz' 'dedi.

Yaren Meclisi Tosya Ahi ve Yaren Dostları Derneği başkanı Ferhat Minareci'nin yaptığı teşekkür konuşması ile sona erdi. Cezayir Marşının eşliğinde misafirler uğurlandı.