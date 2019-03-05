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Tosya Yenidoğan ve Kuşçular Köylerinin su sorunları çözülüyor

Kastamonu’nun Tosya İlçesi Kaymakamı Deniz Pişkin, Yenidoğan Köyünde yapımı tamamlanan içme suyu projesi adına verilen yemeğe katıldı.

Kastamonu'nun Tosya İlçesi Kaymakamı Deniz Pişkin, Yenidoğan Köyünde yapımı tamamlanan içme suyu projesi adına verilen yemeğe katıldı.


Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, Tosya Belediye Başkanı Kazım Şahin, Yenidoğan Köyünde 2018 yılı KÖYDES Programı kapsamında yapımı tamamlanan içme suyu projesi vesilesiyle gerçekleştirilen yemek programına katıldı. Programda köylüler ile sohbet eden Kaymakam Deniz Pişkin, “600 bin liralık bu yatırımla hem Yenidoğan Köyümüzün hem de Kuşçular Köyümüzün içme suyu sorununu kalıcı olarak çözmüş olduk. Her iki köyümüze de hayırlı olsun” dedi.

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