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Tosya zincirleme kaza ucuz atlatıldı

Kastamonu’nun Tosya ilçesi 100 Karayolunda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 araçta maddi hasar oluştu.

Kastamonu'nun Tosya ilçesi 100 Karayolunda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 araçta maddi hasar oluştu.


Edinilen bilgiye göre İstanbul'dan Samsun'a gitmekte olan plakası öğrenilemeyen tır, Tosya D-100 karayolu Yukarıkayı Köyü yakınlarına geldiğinde kar yağışı nedeniyle kontrolden çıkarak şarampole kaydı. Bu sırada seyir halinde olan 2 otomobilin de karıştığı trafik kazasında şans eseri yaralanan olmadı. Kaza sonrası araçlarda maddi hasar oluşurken D-100 Karayolu'nda trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. Araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Kaza yerinde güvenlik tedbiri alan jandarma ekipleri, kar yağışı nedeniyle araçlarda zincir, takoz ve çekme halatı bulundurmadan yola çıkmamaları konusunda sürücülere uyarılarda bulundu.

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