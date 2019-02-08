Tosya Ziraat Odası Genel Kurulu yapıldı

Tosya Ziraat Odası 27. Olağan Genel Kurulu, Modern Çarşı'da bulunan Esnaf Lokalinde yapıldı. Genel Kurula Tosya Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Kazım Şahin, AK Parti Tosya İlçe Başkanı Metin Ekşi, MHP Tosya İlçe Başkanı Dündar Özurgancı, İyi Parti Tosya İlçe Başkanı Murat Aşçı, Saadet Partisi Tosya İlçe Başkanı Mehmet Torun, Terziler Odası Başkanı Mehmet Erzayım, Şoförler Odası Başkanı Ahmet Baş, Madeni Eşya Odası Başkanı Aliosman Kıbışoğlu, Deri Tabak Eşya Odası Başkanı Nurettin Küçüktuzsuz, muhtarlar, delegeler ve üyeler katıldı.

Gündemde yer alan maddelerin oy birliği ile kabul edilmesinin ardından divan kurulunun seçimi yapıldı ve Divan Kurulu Başkanlığına Hüseyin Gülabacı, Divan Sekreterliğine Recep Çakmak ve Divan Kurulu Üyeliğine ise Samed Erdem seçildi.

Genel Kurul, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Genel Kurulun açılışında konuşan Tosya Ziraat Odası Başkanı Ahmet Akdiken, “İlk icraatımız olan Tosya Kaymakamlığımız, Tosya Belediye Başkanlığımız, İlçe Tarım Müdürlüğümüzle birlikte çalışarak dünyaca meşhur olan fakat hiçbir resmi kaydı bulunmayan Tosya pirincimize 6 yıl sahada Samsun 19 Mayıs Üniversitesi ile birlikte yürüttüğümüz çalışma sonrasında pirincimize coğrafi işaret aldık. Bu mahreç alma işi odamıza 40 bin TL'ye mal oldu. Yönetim ve meclis üyelerimizle birlikte yaptığımız istişare sonucunda bugün yapılan genel kurulda aday olmayacağımı buradan açıklamak istiyorum. Bu benim şahsi kararım hiç bir sorun olmadığı halde bugün görevleri bırakabilmek bir erdemlik olduğuna inanıyorum. Değerli arkadaşlar bugüne kadar birlik beraberlik içinde yaptığımız görevden ayrılırken hepinizden helallik istiyorum benim hakkım helal olsun” dedi.

Tosya Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Kazım Şahin de, “Sizler teknolojiyi takip edemeyebilirsiniz. Yeni gelişmelerden yeni teşviklerden haberdar olamayabilirsiniz. Devletin hükümetin yaptığı katkılardan haberdar olamayabilirsiniz. Burada devreye Ziraat Odası, Tarım Müdürlüğümüz, bununla beraber belediyemiz de teknik lojistik destek yapma noktasında sahada olmalı ve oluyoruz. Geçtiğimiz yıllarda biz birlikte çalışmayı başardık. Bir iki gün önce Ticaret ve sanayi Odamızla birlikte mini bir ekonomi zirvesi üretim zirvesi düzenledik. Devletin teşvik kurumları buradaydı. KOSGEB buradaydı, KUZKA buradaydı tarımsal kalkınma ajansı buradaydı. Üniversite buradaydı. Burada memlekette hem sanayi bunun yanında bugün konumuz tarım bu alanda da verilen teşvikleri ana başlıklarıyla uzun uzun anlattılar. Ama her çiftçimiz köydeki kentteki bu teşvikler nasıl alınır bu proje nasıl yapılır proje desteği nasıl sağlanır bu noktada bilgi sahibi olmayabilir. Ben özellikle hem İlçe Tarım Müdürümüzde aramızda İlçe Tarım Müdürümüze yeni seçilecek başkan ve yönetiminde bu konuda gayret sarf etmelerini bekliyorum. Bende şaşıp kaldım doğusu, o toplantıda olan arkadaşlarımız vardır. Ziraat Odasından da yönetimden arkadaşlar vardı. Sebzecilikten mantarcılığa, çiçek yetiştiriciliğinden pirinç yetiştiriciliğine, hayvancılığa aklınıza ne gelirse yüzlerce kaleme devlet teşviki var. Lütfen yeni seçilecek arkadaşlar bu teşvik başlıklarını proje yazılımlarını proje yazılımlarına da devletin teşviki var. Bu kurumlara talimatlar verildi projelerin çiftçiye ücretsiz yazılması noktasında talimatlar var. Proje yazılımcısına para vermenize gerek yok. Üniversitemiz gerekli desteği verecek” diye konuştu.

Konuşmaların ardından gelir gider tablosu ve bilançolar okunarak oy birliği ile ibra edildi.

Tek liste halinde gidilen seçimde Ziraat Odası Başkan Adayı Kadri Eken, katılımcılara teşekkür ederek çalışmaların aynı hassasiyetle devam ettirileceğini ve yarım kalan projelerin tamamlanacağını söyledi.

Yapılan seçim sonrasında Kadri Eken, Tosya Ziraat Odası Başkanlığına seçildi.