Tosya'da 10 yaşındaki bir öğrenci bir yılda hafız oldu

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde 10 yaşındaki Abdullah Üstün isimli bir öğrenci, aldığı eğitimle bir yılda Kur'an-ı Kerim'in tamamını ezberleyerek hafız oldu.

Edinilen bilgilere göre geçtiğimiz günlerde Kastamonu'da yapılan İmam Hatip Ortaokullar arası hafızlık yarışmasında il birincisi olan 10 yaşındaki Abdullah Üstün, öğrencisi olduğu Mehmet Akif İmam Hatip Ortaokulu ve hafızlık çalışmasını yaptığı Hamza Baba Kur-an Kursunun gurur kaynağı oldu. Yapılan yarışmada 1. olarak hafızlık derecesine ulaştığı için mutlu olduğunu ifade eden Abdullah Üstün ise "Hafız olmak çok güzel bir duygu inşallah ileride Hafızlık alanında dünya birincisi olurum'' dedi.

Hamza Baba Kur-an Kursu eğitmeni Yaşar Aslım, il 1.'si olan öğrencisi Abdullah Üstün'ün kendilerine gurur verdiğini belirtirken, "Öğrencimiz Abdullah 2 yıl önce kursumuza hafız olmak için geldi. İlk yıl yüzünden okuma eğitimi aldıktan sonra ikinci yıl hafızlık çalışmasına başladı ve göstermiş olduğu istek ve çalışma sonrası hafız oldu. Nisan ayında Yapılacak olan hafızlık sınavında da başarılı olup inşallah hafızlık belgesini alacaktır. Hamdolsun ki kursumuzda dört eğitmen hoca ile 40'a yakın öğrencimizle ve ilçe halkının desteği ile kursumuz her yıl 7 veya 8 hafız mezun ediyor. Hafız Abdullah kazanmış olduğu il birinciliği sonrası önümüzdeki ay yapılacak Bölge ve sonrasında Türkiye hafızlık yarışmalarında da başarılı olacağına inanıyoruz" diye konuştu.

Hafız Abdullah'ın babası Mehmet Ünsal da oğlunun hafız çıkmasından dolayı hocalarına teşekkür ederek, "Bundan iki yıl önce Hamza Baba Kur-an Kursu hakkında çok olumlu şeyler duymuştum. Sonrasında oğlumu buraya getirerek Hafızlık eğitimi almasını istedim. Çok şükür ki oğlum hocalarının vermiş olduğu emek ve gayreti ile Hafızlık eğitimini tamamladı. Ben buradan sizlerin aracılığı ile tekrardan teşekkür ediyor hepsinden Allah razı olsun diyorum" şeklinde konuştu.