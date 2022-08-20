Tosya'da 100 bin TL değerinde hurda hırsızlığı

Edinilen bilgiye göre, Deringöz mevkiinde M.T'ye ait üretim tesisinde yaklaşık bir hafta önce hırsızlık olayı yaşandı. Üretime ara verilen ve işyeri sahibinin sağlık nedenleri nedeni ile işyerinde bulunmadığı sırada fabrikaya giren hırsızlar maddi değeri 100 bin TL değerinde hurda malzemesi çaldı.

İhbar üzerine olay yerine emniyet güçleri ve olay inceleme ekipleri gelerek fabrikada inceleme yaptı.

Olay yerinde işyeri sahibinin ifadesini alan emniyet ekipleri hırsız veya hırsızların yakalanması için soruşturma başlattı.