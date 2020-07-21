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Tosya'da 105 kök kenevir ele geçirildi

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda 105 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda 105 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.


Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tosya ilçesi Ekincik Köyü ile Beşçam Mevkiinde iki ayrı adrese uyuşturucu operasyonu düzenledi. Operasyonlarda yapılan aramalarda bahçe ve ormanlık alana ekili 105 kök kenevir bitkisi, 1 tabanca ve 15 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan S.C., F.A. ve İ.G. isimli şahıslar gözaltına alınarak işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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