Tosya'da 11 kişilik ailenin yanan evi yeniden restore edilecek

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin ve Tosya Belediye Başkanı Kazım Şahin, Çatma Mahallesi'nde evlerinde çıkan yangın sonucu mağdur olan 11 kişilik Çataloğlu Ailesi'ni ziyaret etti. Ziyarette Çataloğlu ailesinin taleplerini dinleyen Kaymakam Deniz Pişkin, yangın sonrasında devletin tüm kurumlarının seferber edildiğini belirterek, kısa sürede Tosya Kaymakamlığı ile Tosya Belediye Başkanlığı tarafından yangında zarar gören evin restore edileceğini kaydetti. Yapılan incelemenin ardından konuşan Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, “Ailelerimizi şimdilik başka yerlerde misafir ediyoruz. Kiralık ev arayışımız sürüyor. Kiralık ev bulunur bulunmaz onlara kira yardımı yapacağız inşallah. Birkaç ay kirada barınacaklar. Akabinde mevsim şartları normale dönünce evde tadilat ve onarım çalışmaları yapacağız. İnşallah ailemizi en kısa sürede yeniden evlerine kavuşturacağız” dedi.

Evde yapılacak çalışmalar hakkında bilgi veren Tosya Belediye Başkanı Kazım Şahin ise, “Evi tekrar yaşanabilir, daha sağlıklı ve daha dayanıklı mukavemeti yüksek bir hale getirdikten sonra kendilerine teslim edeceğiz. Yanan ev ahşap olmasına rağmen yangın 10 dakika içinde kontrol altına alındı. Eski yerleşim yeri olduğu için evler birbirine çok yakın. Yangın kontrolden çıkabilirdi. Allah korusun büyük bir facia önlendi. Bende itfaiye ekiplerimize çok teşekkür ediyorum. Devletimiz güçlü. En kısa zamanda mağdur etmeyecek şekilde aileleri yeni yuvalarına kavuşturacağız” diye konuştu.

İncelemelerde, Tosya Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Müdürü Recep Keçeci ile Çatma Mahallesi Muhtarı Cemal Pirizoğlu da hazır bulundu.