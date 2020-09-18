İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tosya'da 15 hektar ormanlık alan yandı

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde 15 hektar ormanlık alan yandı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde 15 hektar ormanlık alan yandı.


Edinilen bilgiye göre Çankırı Yapraklı sınırları içinde ormanlık alanda başlayan yangın Tosya sınırları içindeki ormanlara da sıçradı. Olay yerine Tosya, Taşköprü ve Yapraklı'dan itfaiye ekipleri sevk edildi. Tosya ilçe merkezine 30 km mesafede bulunan ormanlık alanın coğrafi koşullarının zorluğu nedeniyle ulaşım güçlükle sağlandı.


Arazi koşulları nedeniyle yangın mahalline yaklaşamayan itfaiye arabalarından Orman İşletme Müdürlüğü Arazözlerine su ikmali yapılarak, yangına arazözler ile müdahale edildi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları başlatıldı.


Çıkış sebebi henüz belli olmayan yangında 15 hektarlık alan zarar gördü.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.