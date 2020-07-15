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Tosya'da 15 Temmuz etkinlikleri şehitlik ziyareti ile başladı

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri Şehitlik ziyareti ile başladı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri Şehitlik ziyareti ile başladı.


15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında 15 Temmuz zaferinin 4'üncü sene-i devriyesinde Tosya ilçesinde de çeşitli etkinlikler yapılıyor. Bu kapsamda ilk olarak Şehitlik ziyaretiyle başlayan etkinliklerde ilk olarak Kuran'ı Kerim Tilaveti okundu ve İlçe Müftüsü Halil İbrahim Sabırlı tarafından dua yapıldı. Kuran'ı Kerim tilavetinin ardından şehitlerin kabrini ziyaret eden Kaymakam Deniz Pişkin ve protokol üyeleri şehitlerin kabirlerine karanfil bırakarak dua etti.


Pandemi nedeniyle sosyal mesafe kurallarına dikkat edilerek maske kullanılıyor. Etkinlikler akşam saat 20.00'de Cumhuriyet Meydanında devam edecek.

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