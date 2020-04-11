Tosya'da 2 köy daha karantinaya alındı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında 2 köy daha karantinaya alındı.

Halkın sağlığını korumak amacıyla Tosya İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun kararıyla 2 köyün daha karantinaya alındığı açıklandı. Karantina hakkında açıklama yapan Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, “Tosya İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun 10 Nisan tarihli 37 sayılı kararıyla Korona virüs (Covid-19) salgın hastalığıyla mücadele için alınan tedbirler kapsamında, Ortalıca köyümüzün Belen Mahallesi ile Çepni köyümüzün Sakızcı Mahallesi 14 günlük süreyle karantina altına alınmıştır” diye konuştu.

Öte yandan tedbirler kapsamında ilçede daha önceden Yağcılar köyünün tamamı, Kargın köyünün tamamı, Karabey Köyü Devrez Mahallesi, Ortalıca köyü Aşağı Arpalık ve Asar Mahallesi, Bayat köyünün Taşkaynar Mahallesi karantina alınmıştı. Yeni alınan karantinalarla birlikte ilçede karantinaya alınan köy sayısı 7'ye yükseldi.