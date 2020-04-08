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Tosya'da 3 köy daha karantinaya alındı

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde korona virüsle mücadele kapsamında 3 köy daha karantinaya alındı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde korona virüsle mücadele kapsamında 3 köy daha karantinaya alındı.


Covid 19 hastalığıyla mücadelede Tosya ilçesinde 3 köyün daha karantinaya alındığı açıklandı. Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin yaptığı açıklamada, “ Tosya İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun 08.04.2020 tarih ve 35 sayılı kararıyla; Covid-19 salgın hastalığıyla mücadele için alınan tedbirler kapsamında, Yağcılar Köyünün tamamı ile Ortalıca Köyü'nün Asar ve Bayat Köyü'nün Taşkaynar Mahalleleri karantina altına alınmıştır” diye konuştu.

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