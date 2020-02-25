Tosya'da 385 paket kaçak sigara ele geçirildi

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir otobüste yapılan aramada 385 paket bandolsüz kaçak sigara ele geçirildi.
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir otobüste yapılan aramada 385 paket bandolsüz kaçak sigara ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre Tosya D-100 Karayolu üzerinde denetim yapan kandarma ekipler, İran plakalı bir yolcu otobüsünü durdurarak içerisinde arama yaptı. Aramalarda İran uyruklu 3 şahsa ait valiz içerisinde 385 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi. Jandarma Komutanlığına götürülen şahıslar, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.