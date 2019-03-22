İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tosya'da 6 bin adet fidan dağıtıldı

Orman Haftası Tosya Orman İşletme Müdürlüğü tarafından ilçenin Cumhuriyet Meydanında 6 bin adet fidan dağıtımı yapıldı.


Tosya Cumhuriyet Meydanında yapılan fidan dağıtımına Kaymakam Deniz Pişkin, Tosya Orman İşletme Müdürü Alpaslan Kadı, Orman İşletme Müdürlüğü Şefleri ile personeli katıldı. Cumhuriyet Meydanında konuşlanan Orman İşletme Müdürlüğü araçlarında bulunan kızılcık, ıhlamur, badem ve ceviz fidanı olmak üzere toplam altı bin fidanının ilçe halkına dağıtımı yapıldı. Kaymakam Deniz Pişkin, Orman İşletme Müdürü Alpaslan Kadı ve Orman İşletme Şeflerinden fidanları teslim alan vatandaşlar fidanları bağ ve bahçelerine dikeceklerini söyleyerek Orman İşletme Müdürlüğü'nün yapmış olduğu ücretsiz fidan hizmeti için teşekkür etti. Fidan dikimi ile başlayan Orman Haftası etkinleri Orman İşletme Müdürlüğü tarafından yapılan 6 bin adet fidan dağıtımı ile sona erdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.