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Tosya'da 65 kişi iş sahibi oldu

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde Toplum Yararına Çalışma Projesi kapsamında kamusal alt yapının yenilenmesinde görevlendirilmek üzere 65 kişi için noter huzurunda kura çekilişi yapıldı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde Toplum Yararına Çalışma Projesi kapsamında kamusal alt yapının yenilenmesinde görevlendirilmek üzere 65 kişi için noter huzurunda kura çekilişi yapıldı.


Tosya Belediye Düğün Salonunda yapılan kura çekilişine Tosya Belediye Başkan Yardımcısı Ali Mutlu, belediye birim müdürleri, noter yetkilileri ve kura çekilişine katılacak olan işçi adayları katıldı.


Çekilişte konuşan Tosya Belediye Başkan Yardımcısı Ali Mutlu, TYÇP kapsamında alınacak olan kişilerin kamusal alt yapının yenilenmesinde hizmet vereceğini ve çalışma süresinin 6 ay olduğunu belirterek, İŞKUR tarafından asgari ücret maaş verilerek sigortalarının ödeneceğini söyledi. Mutlu, kurada çıkacak olan adaylara hayırlı olsun dileklerinde bulundu.


Konuşmanın ardından kuraya katılanların çelişleri noter huzurunda yapıldı. Kuradan çıkanlar sevinirken, çıkamayanlar ise üzüntü yaşadı. 331 kişinin başvurduğu İŞKUR çekilişinde toplam 65 aday yapılan çekilişle çalışmaya hak kazandı.


Kazanan 65 aday, 1 Mart 2019 tarihinde Tosya Belediyesinde işe başlayarak 6 ay süre ile istihdam edilecek.

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