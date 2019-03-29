Tosya'da 8. Kütüphane açıldı

Tosya İlkokulu Sınıf Öğretmeni Ayşegül Rumelioğlu tarafından, Tosya Cumhuriyet Lisesinde oluşturulan kütüphaneye hayırseverin anne ve babasının adı olan “Hafız Zehra Rumelioğlu ve Kemal Rumelioğlu” adı verildi.

Açılışta bir konuşma yapan Öğretmen Ayşegül Rumelioğlu çok duygulandığını ifade ederek anne ve babasının kitapları ve çok sevdiğini söyledi.

Öğretmen Ayşgül Rumelioğlu'na teşekkür eden Kaymakam Deniz Pişkin tarafından plaket verildi.

Açılışta konuşan Kaymakam Deniz Pişkin, “Kütüphanesiz Okul Kitapsız Öğrenci Kalmasın” kampanyası kapsamında sekizinci kütüphaneyi açtıklarını belirterek hedeflerin Tosya'daki okulların tamamına kütüphane kazandırmak olduğunu söyledi. Tosyalı hayırseverlerin katkılarıyla ilçe okullarına yedi adet kütüphane kazandırıldığının altını çizen Kaymakam Pişkin sekizinci kütüphanenin Ayşegül Rumelioğlu tarafından Cumhuriyet Anadolu Lisesi'ne kazandırıldığını kaydetti.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından kütüphaneyi gezen katılımcılara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Kütüphane açılışına Kaymakam Deniz Pişkin, Belediye Başkanı Kazım Şahin, İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet İshak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sıtkı Murat Demirci, kurum müdürleri, veliler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.