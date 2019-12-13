Tosya'da 8 okula kütüphane açıldı

Tosya Kaymakamlığının öncülüğünde “Kütüphanesiz Okul, Kitapsız Öğrenci Kalmasın” sloganıyla başlatılan proje kapsamında şuana kadar 8 okula kütüphane açıldı. Son olarak kütüphanesi bulunmayan Mehmet Akif Ersoy İlkokulu içinde kütüphane kurulması yönünde çalışma başlatıldı.

Kütüphane çalışmalarını yerinde inceleyen Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, “Kütüphanesiz Okul, Kitapsız Öğrenci Kalmasın' adıyla başlattığımız ve kütüphanesi olmayan okullarımıza kütüphane kazandırmayı amaçlayan kampanya kapsamında 9'uncu okul kütüphanemizi Mehmet Akif Ersoy İlkokulunda hayata geçiriyoruz. Tamamen hayırsever vatandaşlarımızın bağışlarıyla yürütmekte olduğumuz kampanya kapsamında bugüne kadar 8 okulumuzu kütüphaneye kavuşturmanın haklı gururu ve mutluluğunu yaşarken, bu kez de 9'uncu kütüphane için kolları sıvadık. Mehmet Akif Ersoy İlkokulunda oluşturacağımız yeni kütüphaneye 15 Temmuz Demokrasi Şehidi Polis Özel Harekât Müdürü Dursun Acar'ın ismini vereceğiz” dedi.