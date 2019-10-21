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Tosya'da açılan forklift kursu tamamlandı

Tosya’da açılan iş makinesi operatörlüğü kursu yapılan uygulama sınavı ile tamamlandı.

Tosya'da açılan iş makinesi operatörlüğü kursu yapılan uygulama sınavı ile tamamlandı.


Tosya Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan iş makinesi operatörlüğü kursu hafta sonu uygulama sınavı yapılarak tamamlandı. İlçedeki marangozlardan gelen talep doğrultusunda açılan ve 3 buçuk ay süren kaldırma-yükleme- istifleme (forklift) kursu için uygulama sınavı yapıldı. İlçede ilk kez açılan iş makinesi operatörlüğü sınavına toplam 39 kursiyer katıldı. Uygulama sınavında başarılı olan kursiyerler belgelerini alarak çalışmaya başlayabilecek.

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