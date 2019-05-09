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Tosya'da Afgan uyruklu yayaya araba çarptı

Kastamonu’nun Tosya ilçesi D-100 Karayolunda aracın çarptığı Afgan Uyruklu yaya yaralandı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesi D-100 Karayolunda aracın çarptığı Afgan Uyruklu yaya yaralandı.


Edinilen bilgiye göre; D-100 Karayolunda otomobilden inen Afgan uyruklu genç dinlenme tesisine geçmek istediği sırada geri geri gelmekte olan bir otomobil çarptı. Kazanın ardından otomobil kayıplara karışırken, yaralan Afgan uyruklu yaya olay yerine gelen 112 ambulansıyla Tosya Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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