Tosya'da Amatör Spor Haftası kutlamaları başladı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde amatör spor haftası kutlamaları başladı.

9-15 Ekim Amatör Spor Haftası kutlama etkinlikleri ilçenin Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen çelenk töreni ile başladı.

Törene, Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü İsmail Kesgin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sıtkı Murat Demirci, daire ve kurum amirleri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunumunun ardından Saygı Duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Haftanın anlam ve önemini belirten konuşmayı İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü İsmail Kesgin yaptı. Kesgin, “Her yıl Ekim ayının ikinci haftasında Amatör Spor Haftası olarak yurt genelinde etkinler yapılacak olup, ilçemizde de hafta boyunca spor etkinlikleri yapılacaktır. Tosya Gençlik Hizmetleri ve İlçe Spor Müdürlüğü olarak Amatör Spor Haftası çerçevesinde en büyük hedefimiz herkesin spora kazandırılması ve yeni neslimizin sporla tanıştırılması, sporun faydalarının her yaş grubuna aktarılmasını özellikle de gençlerimizin zararlı alışkanlıklardan uzak tutulmasını sağlamaktır. İlçemizde artık sadece bu hafta değil bütün sene boyunca spor etkinliklerinin devam edebilmesi için elimizden gelen gayreti göstereceğimize ve bu yolda bize yardımcı olan başta Sayın Kaymakamımız Deniz Pişkin ve Belediye Başkanımız Volkan Kavaklıgil ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Ayrıca ilçemizde faaliyet gösteren değerli spor kulüplerimize de gençlerimizle ve sporcularımızla ilgilendiği için ayrıca teşekkür etmek istiyorum” dedi.

Tören, geniş katılımlı kortej yürüyüşünün ardından sona erdi.