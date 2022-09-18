Tosya'da anız yangınında çeltik tarlaları zarar gördü

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde Sapaca ve Çaykapı köyü mevkiinde çıkan anız yangınında 40 dönüm tarım arazisi yandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezine 12 km uzaklıkta bulanan Sapaca ile Çaykapı köyleri arasında yer alan yaklaşık 40 dönüm tarım arazisi anız otlarının yakılması sonucu yandı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, Çaykapı ve Zincirlikuyu köylerinde bulunan tarım arazilerine sıçradı. Yangına, Tosya Belediyesi İtfaiye ekipleri, Tosya Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, çevre il ve ilçelerden gelen ekipler ile yangın söndürme helikopteri ile müdahale edildi.

Tosya D-100 kara yolu İstanbul-Samsun istikameti yoğun duman ve itfaiye ekiplerinin söndürme çalışması nedeni ile yaklaşık 45 dakika araç trafiğine kapandı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 4 saat süren söndürme çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangında dünyaca ünlü Tosya Pirinci'nin yetiştiği çeltik tarlaları kısmen zarar gördü.