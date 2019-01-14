Tosya'da apartmanda yangın paniği

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde, Suriyelilerin kaldığı bir apartmanda yangın çıktı.

Edinilen bilgilere göre, ilçenin Menderes Caddesi'nde Suriyelilerin kaldığı apartmanın alt katında yer alan dükkanın bacasında çıkan yangın apartmanda panik yaşanmasına neden oldu. Tosya Belediyesi itfaiye ekipleri baca yangınına zamanında müdahale ederek yangını apartmanın diğer katlarına sıçramadan söndürdü. Yangın söndürme çalışmaları sırasında apartmanda kısa süreli panik yaşadı.

İtfaiye ekipleri söndürme çalışmaları sonrası yangının çıkışı ile ilgili inceleme ve soruşturma başlattı.