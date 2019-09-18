İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tosya'da asayiş toplantısı yapıldı

Tosya’da Asayiş ve Güvenlik Koordinasyon Merkezi Toplantısı, Kaymakam Deniz Pişkin’in başkanlığında, Tosya Meslek Yüksekokulu ile okul öğrencilerinin barındığı yurtların sorunları ve güvenliğinin görüşüldüğü gündem maddesiyle toplandı.

Tosya'da Asayiş ve Güvenlik Koordinasyon Merkezi Toplantısı, Kaymakam Deniz Pişkin'in başkanlığında, Tosya Meslek Yüksekokulu ile okul öğrencilerinin barındığı yurtların sorunları ve güvenliğinin görüşüldüğü gündem maddesiyle toplandı.


Toplantıda, meslek yüksek okulundaki eğitim öğretim hizmetlerinin özgür ve güvenli ortamda sürdürülebilmesi ve öğrencilerin her türlü yasa dışı faaliyetlerden uzak tutulması için alınması gerekli güvenlik tedbirleri kararlaştırıldı.


Kaymakamlık makamında gerçekleşen toplantıya Belediye Başkan Vekili Hasan Atıcı, İlçe Cumhuriyet Başsavcısı Emre Şükrü Acar, Tosya Meslek Yüksekokulu Müdür Vekili Sedat Karaçam, İlçe Emniyet Müdürü Cenk Demir, İlçe Jandarma Komutanı Mehmet Akgül ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Demirci katıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.