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Tosya'da bağ evi küle döndü

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde çıkan yangında bir bağ evi yanarak kül oldu.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde çıkan yangında bir bağ evi yanarak kül oldu.


Edinilen bilgiye göre, Tosya ilçesi Badem Arkı Mevkiinde sebebi henüz belirlenemeyen bir sebeple bağ evinde yangın çıktı. Çevre sakinleri tarafından yangının fark edilmesi üzerine itfaiye ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.


Çıkan yangında kullanılamaz hale gelen bağ evinde soğutma çalışmaları yapıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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