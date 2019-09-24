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Tosya'da Bağımlılık İle Mücadele Koordinasyon kurulu toplandı

Bağımlılık İle Mücadele İlçe Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin’in başkanlığında, ilgili kurum temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Bağımlılık İle Mücadele İlçe Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin'in başkanlığında, ilgili kurum temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.


Kaymakamlık Toplantı Salonunda gerçekleştirilen Bağımlılık İle Mücadele İlçe Koordinasyon Kurulu Toplantısında konuşan Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, “Tosya'da bağımlılık ve uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını azim ve kararlılık içerisinde sürdüreceğiz. Birçok kurum ve kuruluşun işbirliğiyle yürütülen uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadele çalışmalarını titizlikle takip ediyoruz. Bu minvalde özellikle yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte okullarımızda öğrenci, öğretmen ve velilerimize yönelik farkındalık çalışmalarına ağırlık vereceğiz. Yine okullarımızda PDR olarak görev yapan rehber öğretmenlerimizden gönüllü olanların kurul çalışmalarına katılabileceklerini duyurduk, bu anlamda kurulun yapısını da zenginleştirmek ve çalışmalara ivme kazandırmak amacını gözetiyoruz” dedi.

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