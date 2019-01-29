Tosya'da bağımlılıkla mücadele toplantısı yapıldı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde Bağımlılık ile Mücadele İlçe Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin'in başkanlığında gerçekleştirildi.

Tosya Kaymakamlık Toplantı Salonundan gerçekleştirilen Bağımlılık ile Mücadele İlçe Koordinasyon Kurulu Toplantısında konuşan Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, 2018 yılının genel bir değerlendirmesinin yapıldığını ve 2019 yılında yapılacak çalışmaların ele alındığını belirterek, “Tosya'da bağımlılık ve uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını azim ve kararlılık içerisinde sürdüreceğiz. Birçok kurum ve kuruluşun işbirliğiyle yürütülen uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını titizlikle takip ediyoruz. Bu minvalde büyük fedakarlık ve gayret içerisinde başarılı çalışmalar gerçekleştiren özellikle İlçe Emniyet Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığının amir ve personelini kutluyorum” dedi.

Toplantıya Tosya Belediye Başkanı Kazım Şahin, Cumhuriyet Savcısı Emre Şükrü Acar ile ilgili kurum temsilcileri katıldı.