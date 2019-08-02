İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tosya'da bahçeye ekili 20 kök kenevir ele geçirildi

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda, bir şahsın bahçesine ekili halde 20 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda, bir şahsın bahçesine ekili halde 20 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, istihbari çalışmalar yürüten Tosya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ekincik Köyü sınırlarında ormanlık alana keneviri ekimi yapıldığı bilgisine ulaştı. Bölgeye operasyon düzenleyen polis ekipleri, arazi arama tarama faaliyetleri sırasında Köprü Kaya mevkiinde E.D.'ye ait olduğu öğrenilen bir bahçede ekili halde, boyları 10 cm ile 47 cm arasında değişen 20 kök keneviri bitkisi ele geçirdi. Kenevirlerine el koyan ekipler, konu hakkında inceleme başlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.