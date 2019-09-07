Tosya'da bal ormanı kuruluyor

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde bal ormanı kuruluyor.

İlçede bal ormanı kurulması için harekete geçen Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, Akseki mevkiinde incelemelerde bulundu. Karaçam, karaçalı ve yalancı akasya ile kaplı araziyi gezen Kaymakam Deniz Pişkin, projenin Tosya'da aracılığın gelişmesine katkı sağlayacağının altını çizerek ilçede bal üretimini artıracağını söyledi. Arazi incelemesinin ardından açıklama yapan Pişkin, “Tosya Kaymakamlığı olarak ilçemizde arıcılığın geliştirilmesi için "Bal Ormanı Oluşturulması Projesi"ni hayata geçiriyoruz. Tosya Orman İşletme Müdürlüğümüz ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüzün iş birliğinde kuracağımız bal ormanı, ilçemizdeki arıcılığın gelişmesine ve daha fazla bal üretilmesine katkı sağlayacak” dedi.

Kaymakam Deniz Pişkin'e arazi incelemesinde Tosya Orman İşletme Müdürü Alpaslan Kadı ve İlçe Tarım ve Orman Müdürü Kadir Çavdar eşlik etti.