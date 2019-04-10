Tosya'da bin 2 öğrenciye giyim malzemesi dağıtıldı

Firma tarafından gönderilen kıyafet kutularını Kaymakamlık binası önünde öğrencilere ulaştırılmak üzere ilgili okul müdürlerine teslim eden Kaymakam Deniz Pişkin: "Firma yetkililerine sesimize ses verdikleri için teşekkür ediyorum. Öğretmenlerimize ve okul müdürlerimize, yılın hangi zamanı olursa olsun, yokluk ve yoksunluk içinde gördükleri öğrencileri için bizden yardım istemeleri gerektiğini bir kez daha hatırlatmak istiyorum" dedi.