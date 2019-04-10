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Tosya'da bin 2 öğrenciye giyim malzemesi dağıtıldı

Tosya Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının talebi üzerine, bir giyim firması tarafından, ilçede 23 okulda eğitim gören ihtiyaç sahibi bin 2 öğrenciye dağıtılmak giyim malzemesi gönderildi.


Firma tarafından gönderilen kıyafet kutularını Kaymakamlık binası önünde öğrencilere ulaştırılmak üzere ilgili okul müdürlerine teslim eden Kaymakam Deniz Pişkin: "Firma yetkililerine sesimize ses verdikleri için teşekkür ediyorum. Öğretmenlerimize ve okul müdürlerimize, yılın hangi zamanı olursa olsun, yokluk ve yoksunluk içinde gördükleri öğrencileri için bizden yardım istemeleri gerektiğini bir kez daha hatırlatmak istiyorum" dedi.

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