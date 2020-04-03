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Tosya'da bir köy karantinaya alındı

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde korona virüs nedeniyle bir köy karantinaya alındı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde korona virüs nedeniyle bir köy karantinaya alındı.


Tosya ilçesine bağlı Yağcılar Köyü Göl Mahallesinde bir kişide korona virüs testinin pozitif çıkması nedeniyle Tosya İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla salgının yayılmasını önlemek amacıyla mahallenin karantinaya alınmasına karar verildi.


Konuya ilişkin açıklama yapan Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, “İstanbul'dan köyüne gelen bir hemşehrimizin korona virüs testinin pozitif çıkması üzerine, bugün Tosya İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla salgının yayılmasını önlemek amacıyla Yağcılar Köyü Göl Mahallesi'ni karantina altına aldık. Bu sayıların artmaması ve karantina tedbiri uyguladığımız yerleşim birimlerimizin çoğalmaması için başka şehirlerden ilçemize gelmeyi düşünen hemşehrilerimizden yerlerinde kalmalarını istirham ediyorum. Zorunlu değilse lütfen Tosya'ya gelmeyin. Tosya'da ki kardeşlerim de zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmasın. Lütfen herkes evinde kalsın“ dedi.

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