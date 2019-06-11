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Tosya'da Bölgesel Trap ve Tek Kurşun Atış Yarışması düzenlendi

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde Avcılar ve Atıcılar Derneği tarafından Bölgesel Trap ve Tek Kurşun Atış Yarışması düzenlendi.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde Avcılar ve Atıcılar Derneği tarafından Bölgesel Trap ve Tek Kurşun Atış Yarışması düzenlendi.


Tosya ilçesi Üçoluklar Mevkiinde düzenlenen program Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başladı. Yarışmalar Kaymakam Deniz Pişkin, Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, İlçe Emniyet Müdürü Cenk Demir, İlçe Jandarma Komutanı J.Ütğm Özgün Yapağı'nın yapmış olduğu şeref atışıyla başladı.


Yarışmalar Tosya Avcılar ve Atıcılar Derneği ve Karadeniz Av ve Yaban Hayatı Avcılık Federasyonu'nun birlikte organize ettiği Trap, Tek Kurşun ve Tabanca Atıcılık Karadeniz Bölge Müsabakası olarak düzenledi.


İlçeden katılan sporcuların yanı sıra, Karabük, Samsun, Giresun, Ordu, Çorum, Çankırı, Ankara ve Zonguldak illerinden yaklaşık 350 sporcunun katıldı. Turnuvanın ardından dereceye girenlere ödül madalya ve kupaları düzenlenen törenle verildi.

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