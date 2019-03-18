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Tosya'da Çanakkale Zaferi'nin 104. yıldönümü kutlandı

18 Mart Çanakkale Zaferinin 104.

yıldönümü, Kastamonu'nun Tosya ilçesinde törenle kutlandı.


Atatürk Anıtına çelenklerin sunulmasıyla başlayan kutlama töreni şehitlik ziyareti ile devam etti. Şehitlik ziyaretinde Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi. Kaymakam Deniz Pişkin ve Belediye Başkanı Kazım Şahin şehitlerin mezarına karanfil bıraktı. Törenler daha sonra salonda devam etti. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Tosya Şehit Mustafa Kaymakçı Anadolu Lisesi Müdürü Hasan Bekar yaptı. Bekar, “Türk Milletini tarih sahnesinden çıkarmak için başlatılan bu kanlı savaş dünyaya insanlık dersi veren kahramanlık destanıdır. Bize karşı savaşan düşman askerleri bile Mehmetçiğin kahramanlığını ve karakterini övmüştür” dedi.


Okunan şiirlerin ardından canlandırılan duygu yüklü “Çanakkale” isimli gösteri izleyicileri duygulandırdı.

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