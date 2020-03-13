İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tosya'da çeltik komisyonu üreticinin sorunları için toplandı

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde faaliyet gösteren çeltik üreticilerinin sorunları Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin başkanlığında düzenlenen toplantıda ele alındı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde faaliyet gösteren çeltik üreticilerinin sorunları Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin başkanlığında düzenlenen toplantıda ele alındı.


Tosya Çeltik Komisyonu, üreticilerin sorunlarını görüşmek üzere Kaymakam Deniz Pişkin'in başkanlığında toplandı. Toplantıda; ilçedeki çeltik üretimini arttırmak, üreticilere teşvik ve katkı sağlamak amacıyla, sulama kanallarının temizliğinin komisyon imkanlarının da kullanılarak yapılmasına karar verildi.


Toplantının ardından açıklama yapan Kaymakam Deniz Pişkin, “Her yıl çiftçilerimiz tarafından verilen beyannameler üzerinden oluşan komisyon bütçemizi, geçen yıllar olduğu gibi bu yıl da yine çeltik üreticilerimizin yararına kullanacağız. Tosya Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği ile Kastamonu Valiliği İl Özel İdaresinin desteklerinin yanı sıra, Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğümüzden de iş makinesi kiralamaya ve masraflarını da çeltik komisyonu bütçesinden karşılamaya karar verdik. Ekim zamanının yaklaşması ve temizliği yapılacak kanal uzunluğunun fazla olması hasebiyle çiftçimize zaman kazandırmak ve mağduriyetine izin vermemek için yoğun ve tempolu bir çalışma programı planladık” diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.