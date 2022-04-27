Tosya'da çeltik üretimi yapan üreticilere 27 tonluk tohum desteği

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde çeltik üretimi yapan 136 çiftçiye, yüzde 75 hibeli 27 ton sertifikalı çeltik tohumu dağıtıldı.

Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Kastamonu İl Özel İdaresi tarafından hayata geçirilen “Çeltik Üretimi Geliştirme Projesi” çerçevesinde, Kastamonu'nun Tosya ilçesinde çiftçilere tohum dağıtıldı. Çeltik üretimini yaygınlaştırmak amacıyla ilçedeki 136 üreticiye yüzde 75 hibe destekli 27 ton sertifikalı tohum dağıtıldı. Sertifikalı tohumlar Kastamonu Valisi Avni Çakır, İl Tarım ve Orman Müdürü Bekir Yücel Tanrıkulu, ilçe protokolü ve vatandaşların katıldığı törende dağıtıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Tanrıkulu, törende yaptığı konuşmada, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Tosya ilçesine yüzde 75'i hibe olmaz üzere 27 ton sertifikalı ‘Osmancık97' ve ‘Efe' cinsi çeltik tohumu gönderdiğini söyledi. Törende konuşan Kastamonu Valisi Avni Çakır ise Tosya'nın kapısıyla ve pirinciyle ünlü olduğuna dikkat çekerek ilçede tarımın ve sanayinin gelişmeye devam ettiğine vurgu yaptı. Tarımın daha iyi noktalara gelmesi için çalıştıklarının altını çizen Vali Çakır, çeltik üretiminde denenecek olan damlama sulama yöntemiyle de çiftçinin su sorununu çözmeyi amaçladıklarını ifade etti.

Protokol konuşmalarının ardından Vali Avni Çakır tarafından çiftçilere çeltik tohumu dağıtımı yapıldı.