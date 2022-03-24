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Tosya'da çiftçiye yüzde 50 hibeli fidan dağıtıldı

Tosya’da çiftçilere yüzde 50 hibeli elma, armut ve kiraz fidanı dağıtıldı.

Tosya'da çiftçilere yüzde 50 hibeli elma, armut ve kiraz fidanı dağıtıldı.


Tosya İlçe Tarım Müdürlüğü, "Meyveciliği Geliştirme Projesi" kapsamında çiftçilere elma, armut ve kiraz fidanı dağıttı. Yüzde 50 Özel İdare destekli olarak dağıtılan fidanlar için 100 çiftçi talepte bulundu. Talepleri karşılayan Tosya İlçe Tarım Müdürlüğü personeli tarafından fidanlar çiftçilere teslim edildi.


Vatandaşların fidanlara karşı yoğun ilgi gösterdiği belirtildi.

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