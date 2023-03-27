İhlas Haber Ajansı

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Tosya'da çıkan yangında bir ev kül oldu

Kastamonu’nun Tosya ilçesi Gövrecik köyünde çıkan yangında bir ev tamamen yandı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesi Gövrecik köyünde çıkan yangında bir ev tamamen yandı.


Edinilen bilgiye göre, Gövrecik köyünde Arif Balcıoğlu'na ait tek katlı evde sobadan yangın çıktı. İlçe merkezine 19 kilometre uzaklıkta bulunan köydeki vatandaşlar, itfaiye ekipleri gelene kadar yangını kendi imkanları ile söndürmeye çalıştı. Tosya Belediyesi itfaiye ekipleri kısa sürede köye gelerek, yangını kontrol altına aldı. Jandarma ve itfaiye ekipleri evde incelemelerde bulundu.

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