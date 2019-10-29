Tosya'da Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenle kutlandı.

Kutlamalar 28 Ekimi Atatürk Anıtına çelenk sunma töreniyle başladı. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından Kaymakam Deniz Pişkin ve beraberinde Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil ile birlikte öğrencilerin ve törene katılan halkın bayramını kutladı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Kaymakam Deniz Pişkin yaptı. Kaymakam Deniz Pişkin, “Sevgili Vatandaşlarım, bugünlere kolay gelmedik. Seferberlikten, kıtlıktan, gidip dönülmeyen yerlerden cephelerden geldik. Yolsuz, okulsuz, ilaçsız, ışıksız günlerden geldik. Düğüne gider gibi cenge giden yiğitleri, cephenin mermisini canının paresinden yeğ tutan anaları arkamızda koyup geldik. Cephe yolu gözleyen annelerimizi, gözü yaşlı ninelerimizi arkamızda koyup da geldik” dedi.

Okullar arasında yapılan şiir, resim ve kompozisyon yarışmalarında dereceye girenlere ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi.

Günün anlam ve önemini belirten şiirlerin okunmasının ardında anaokulu öğrencilerinin yaptığı gösteriler izleyicilerden büyük alkış aldı.

Halkoyunları ekibinin hazırladığı gösterilerin yapılmasından sonra jimnastik ekibinin gösterileri dikkatle takip edildi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları tören geçişi ile sona erdi.