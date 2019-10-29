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Tosya'da Cumhuriyet Fener Alayı düzenlendi

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde Cumhuriyet Fener Alayı düzenlendi.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde Cumhuriyet Fener Alayı düzenlendi.


Tosya ilçesinde Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Cumhuriyet Fener Alayı düzenlendi. 28 Ekim akşamı Tosya Kaymakamlığı ve Tosya Belediyesi organizesinde düzenlenen Fener Alayı, ilçenin Dörtyol Mevkiinden başladı.


Yoğun ilgi gören Fener Alayı'nda ilçenin Osmanlı Cami yanında toplanan kalabalığa bayraklar dağıtıldı, meşaleler yakıldı.


Kaymakam Deniz Pişkin, Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, İlçe Emniyet Müdürü Cenk Demir, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Mehmet Akgül ile birlikte ilçe halkı ellerinde bayraklar ile Cumhuriyet Meydanına kadar yürüdü. Kalabalığın meydanda toplanmasının ardından mehteran gösterileri yapıldı. Uzun yıllar aradan sonra ilçede gerçekleştirilen Cumhuriyet Fener Alayı mehteran konseriyle sona erdi.

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