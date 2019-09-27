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Tosya'da düzenlenen Grassroots C Antrenör kursu sona erdi

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde düzenlenen Grassroots C Antrenör kursu sona erdi.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde düzenlenen Grassroots C Antrenör kursu sona erdi.


Türkiye Futbol Federasyonu tarafından organize edilen ve Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği şubelerince düzenlenen Grassroots C Antrenör kurslarının birisi de Tosya ilçesinde düzenlendi. 16 - 26 Eylül 2019 tarihleri arasında 30 kursiyer ve TFF'den görevlendirilen iki eğitmenin katılımı ile Kastamonu TÜFAD Şube Başkanı Nezir Öztürk öncülüğünde organize edilen antrenör kursu sona erdi.


Kursun sona ermesiyle birlikte şehir stadında düzenlenen kapanış töreninde ve konuşan Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil yaptığı konuşmada “Sporun içinden gelen ve yıllarca futbol oynamış biri olarak sizleri ilçemizde ağırlamaktan mutluluk duyduk. Artık sizler de antrenör olarak ülke sporuna hizmet edeceksiniz. Onun için görevinizi en iyi şekilde yaparak, ahlaklı, milli ve manevi değerlerini bilen gençler yetiştirerek gelecek nesle sahip çıkmalısınız” dedi.


Tören plaket takdimi ile sona erdi.

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