Tosya'da farkındalık programı düzenlendi

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde Engelliler haftası nedeniyle farkındalık programı düzenlendi.

Tosya Fatih Ortaokulu konferans salonunda düzenlenen törene Kaymakam Deniz Pişkin, Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Mola, İlçe Emniyet Müdürü Cenk Demir, İlçe Jandarma Komutanı Ütğm. Özgün Yapağı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sıtkı Murat Demirci, AK Parti İlçe Başkan Vekili Mustafa Corcor, MHP İlçe Başkanı Dündar Özurgancı, Belediye Meclis Üyeleri Orhan Cığa, İsmail Yavuz, Fatih Doğramacı, Ceylan Aslan, PTT Müdürü Vedat Sert, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Fatih Ortaokulu Özel Eğitim Sınıfı tarafından düzenlenen program saat 11.00'de başladı. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından açılış konuşmasını okul müdürü Recep Kesim yaptı. Katılımcılara teşekkür ederek konuşmasına başlayan Kesim her bireyin birer engelli adayı olduğuna vurgu yaptı. Devletimizin engelli adaylarına uyguladığı pozitif ayrımcılığa da değinen Kesim, engellerin kafadaki engeli kaldırarak aşılabileceğini ifade etti.

Engelli kimdir isimli açılış videosunun izlenmesinin ardından anasınıfının işaret dili videosu gösterime sunuldu. Günün anlam ve önemini belirten şiirlerin okunmasının ardından dans gösterileri yapıldı, özel eğitim sınıfı öğrencileri ‘Erik Dalı' oynayarak engellilerin de müzikli gösteri yapabileceğine işaret etti. Video gösterileri sahnelendi, okul korosu tarafından söylenen şarkılarla program sona erdi.

Program sonunda engellileri öğrencileri tebrik eden Kaymakam Deniz Pişkin, verdikleri emeklerden ve çalışmalardan dolayı öğretmenleri kutladı.

Programın ardından engelli öğrenciler tarafından hazırlanan resim ve teknoloji sergisi açıldı. Sergiyi gezen protokol üyelerine öğretmenler tarafından sergi hakkında bilgi verildi.