Tosya'da fotoğraf sergisi açıldı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde festival kapsamında düzenlenen ‘Gökyüzünden Türkiye Manzaraları' konulu fotoğraf sergisi açıldı.

22 Uluslararası Tosya Kültür ve Pirinç Festivali kapsamında Tosya Belediyesi ve Türk Hava Kurumu Tosya Şubesi işbirliğinde Şehit Ömer Halisdemir Kültür Merkezinde düzenlenen ‘Gökyüzünden Türkiye Manzaraları' fotoğraf sergisi açıldı.

Toplam 175 fotoğrafın yer aldığı sergide ilçe halkının ilgisi yoğun oldu. Fotoğrafları tek tek inceleyen ziyaretçiler ülkenin yer köşesi ayrı bir güzelliğe sahip şeklinde yorumlar yaptı.

Türk Hava Kurumunun yurdun değişik yerlerinden gökyüzünden çekilen fotoğrafların yer aldığına dikkat çeken THK Tosya Şube Müdürü Ferhat Bozan, “festival kapsamında THK Tosya Şubesi olarak Tosya Belediyesi işbirliğinde etkinlik düzenledik. Yurdun değişik yerlerinden Türk Hava Kurumunun gökyüzünden çektiği toplam 175 adet fotoğraf sergileniyor. Sergimiz yoğun ilgi görüyor katılımcılara çok teşekkür ediyoruz. Sergimiz festival boyunca ziyaret edilebilecek” dedi.

175 eserin yer aldığı fotoğraf sergide ziyaretçiler yurdun farklı yerlerinden gökyüzünden çekilen fotoğrafları görebilecekler.