Tosya'da Gavurkayalıkları'na kazı talebi

Bu kapsamda Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünden ekipleri, söz konusu yerde incelemelerde bulundu.

Tosya'da Karşıyaka Mahallesi Gavurkayası Mevkiindeki mezar kompleksinin Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından 1998 tarihinde alınan bir karar doğrultusunda “Birinci Derece Arkeolojik Sit Alanı” olarak ilan edilmişti. Tosya Kaymakamlığı, Gavurkayası Mevkisi için kazı talebinde bulundu. Bu kapsamda Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünden ekipler, Gavurkayası Mevkisinde incelemelerde bulundu. Konu hakkında bilgi veren Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, “Gavurkayası Mevkiini ziyaretimizin ardından girişimlerimiz sonuç verdi. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden gelen yetkililer sahada incelemelerde bulundu. Biz de bu vesileyle alanla ilgili sağlıklı bilgi sahibi olduk. Söz konusu mevkii de 1999 yılında yapılması gerektiği halde ödenek yetersizliği ve zamanın koşulları nedeniyle yapılamayan kurtarma kazısına 20 yıl sonra başlama fırsatı oldu. Bürokrasinin tozlu raflarında unutulmuş Gavurkayası Mevkii Dosyası masaya indirildi ve yeniden açıldı. Burada ilk etapta yapılacak kurtarma kazısı ve bunun sonucunda Tosya'mızın elde edeceği kazanımları hep birlikte göreceğiz inşallah” dedi.