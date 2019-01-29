Tosya'da Halk Toplantısını yapıldı

Tosya Kaymakamlığı tarafından düzenlenen “Halk Günü Toplantısı” Kaymakam Deniz Pişkin'in katılımlarıyla İlçe Halk Kütüphanesi konferans salonunda yapıldı. Kaymakam Pişkin başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Recep Keçeci, vakıf çalışanları ve vatandaşlar katıldı. Vatandaşların istek ve taleplerini dinleyen Kaymakam Deniz Pişkin, bu talepleri not aldı. Devletin her vatandaşının yanında olduğuna dikkat çeken Kaymakam Deniz Pişkin, ihtiyaç sahiplerine Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından maddi destek sağlandığını söyledi. Katılımcılar, Kaymakam Deniz Pişkin'e teşekkür ederek “Halk Günü” toplantılarının vatandaşın sorunlarının çözümünde daha hızlı olduğu belirtti.

Öte yandan Tosya Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının 2019 yılı faaliyet döneminde Vakıf Mütevelli Heyet Üyesi olarak görev alacak muhtarların seçimi, Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin'in başkanlığında, köy ve mahalle muhtarlarının katılımı ile gerçekleştirildi. Yapılan seçim sonucunda Vakıf Mütevelli Heyeti Muhtar Üyeliklerine Mimar Sinan Mahallesi Muhtarı Nurettin Küçüktuzsuz ile Ekincik Köyü Muhtarı Ayhan Uğraşmış seçildi. Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, vakıf mütevelli heyetine seçilen muhtarlara görevlerinde başarılar diledi.