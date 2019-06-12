İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tosya'da Haziran ayı meclis toplantısı yapıldı

Tosya Belediye Meclisi, Haziran ayı meclis toplantısını Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil başkanlığında belediye hizmet binasında yaptı.


Bir önceki meclis toplantı tutanağı oy birliği ile kabul edilirken gündem maddeleri ve gelen evraklar meclise dahil edildi.


Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, toplantı öncesi yaptığı konuşmasında katılımlarından dolayı tüm meclis üyelerine teşekkür ederek, belediye çalışmaları ve önümüzdeki süreçte yapılması planlanan hizmetlerle ilgili bilgi verdi. Gündem maddelerinin ilgili komisyonlara gönderilmesinin yanı sıra görüşülerek karara bağlanmasının ardından meclis toplantısında alınan kararların www.tosya.bel.tr adresinde yayınlanacağı kaydedildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.